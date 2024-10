Oggi si conoscerà qualcosa in più sulla situazione di Zielinski. Inzaghi spera di non perdere il centrocampista, anche perché in questo momento sono fondamentali le rotazioni in mezzo al campo. Barella rientrato al gruppo, ma non ancora al meglio.

"Così fosse, la faccenda potrebbe complicare i piani di turnover di Inzaghi lì in mezzo, come era già successo all’alba della stagione. Zielinski aveva lavorato alla Pinetina fin dai primi giorni di ritiro ma si era fermato per un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra dopo l’amichevole a Pisa, aveva saltato il debutto di Genova ed era rimasto in panchina nelle due gare successive con Lecce e Atalanta. Da allora in poi, Simone aveva iniziato a inserire il polacco nelle rotazioni, utilizzandolo soprattutto in Champions e spostandolo all’occorrenza dalle zolle di Mkhitaryan a quelle di Barella. La duttilità e l’esperienza di Piotr sono una garanzia. Allo stesso modo, Zielinski avrebbe trovato spazio nei prossimi impegni, alternandosi con i compagni di un reparto finalmente in salute, da Frattesi a Micki e Calhanoglu, fino allo stesso Barella, tornato in gruppo da martedì e pronto a riprendersi il posto già da domenica a Roma", spiega La Gazzetta dello Sport.