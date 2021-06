Stringara: “Inter, Inzaghi va coccolato. Hakimi? Uno dei pochi errori di Conte”

Le considerazioni dell'ex calciatore nerazzurro a proposito dei temi d'attualità in casa Inter e non solo

L'ex centrocampista Paolo Stringara ha parlato in diretta su TMW Radio, Queste le sue parole sull'Italia e non solo: "Tra Verratti, Jorginho e Barella potremmo avere il centrocampo migliore del mondo con la Francia... Davanti abbiamo due come Berardi e Insigne che sono sulla stessa lunghezza d'onda ma un centravanti non naturalmente giusto per questa squadra. Poi potrà succedere di tutto... Io in questa squadra vedrei molto bene Raspadori. Non dimentichiamoci di un certo Totò Schillaci...".