Il direttore tecnico Vagnati aveva parlato prima della sfida contro i nerazzurri di Che Adams e le sue parole non sono state apprezzate dai sostenitori granata

Le parole di Vagnati prima della sfida contro l'Inter su Che Adams hanno portato ad una contestazione dei tifosi del Torino contro Cairo e il dt Vagnati. Per questo nella notte è stato esposto uno striscione allo stadio Filadelfia, centro sportivo della squadra. "'Ottimo step per andare in un club più importante. Andate a fan**** tu, Cairo e questa società imbarazzante!".