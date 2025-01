Ascolti da record per la Supercoppa italiana in chiaro in tv: i dati

Il derby, che andava in onda in chiaro su Canale 5, ha vinto la gara degli ascolti in televisione

È andata in onda su Canale 5 la finale di Supercoppa Italiana, in diretta da Riyadh, tra Inter e Milan. È finita 3-2 per i rossoneri che hanno recuperato il risultato: da due a zero, tre a due per la squadra di Conceiçao che ha trovato la forza di reagire alle reti segnate da Lautaro e Taremi. Il match ha fatto registrare 7.404.000 spettatori totali e il 32.6% di share individui (37.2% di share attiva).

Mediaset parla numeri record per il derby trasmesso in esclusiva. Battuta la concorrenza di Rai1 che proponeva Affari Tuoi, il programma legato alla Lotteria Italia con l'estrazione finale prevista proprio per il giorno della Befana. Il programma di punta della tv di stato ha fatto registrare ieri sera 6.316.000 spettatori totali (con punte di share da 37,7%). La partita in onda su Mediaset ha fatto registrare anche picchi di 8.325.000 spettatori. Il post-partita su Canale 5, condotto in diretta da Monica Bertini con Sandro Sabatini, Christian Panucci, Andrea Ranocchia, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari ha fatto registrare invece 2.756.000 spettatori con il 16.35% di share attiva.