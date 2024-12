La 37ª edizione del Torneo si svolgerà a Riyadh e come lo scorso anno si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due Semifinali ad eliminazione diretta (2 - 3 gennaio 2025) e la Finale il 6 gennaio 2025. I Club che si contenderanno la EA Sports FC Supercup saranno l'Inter, Campione d’Italia 2023/2024, la Juventus, vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024, il Milan, secondo classificato in Campionato nella stagione 2023/2024 e l'Atalanta, finalista dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa. La prima Semifinale sarà Inter-Atalanta e si giocherà giovedì 2 gennaio 2025, la seconda semifinale vedrà affrontarsi Juventus e Milan venerdì 3 gennaio 2025. La Finale tra le vincenti delle Semifinali si disputerà lunedì 6 gennaio 2025.

Nelle ultime due edizioni in terra araba è stata la squadra di Simone Inzaghi ad aggiudicarsi la coppa, prima battendo in finale il Milan per 3-0 e poi imponendosi per 1-0 nella finalissima contro il Napoli, dopo aver battuto la Lazio in semifinale.