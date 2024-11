Marco Tardelli, nel suo editoriale per La Stampa, ha fatto il punto sul campionato dopo il turno infrasettimanale: "All'Inter sono bastati pochi giorni per ritrovarsi, forse non con la brillantezza ammirata nella scorsa stagione ma certamente con la stessa determinazione. Era importante vincere a Empoli, non subire gol e cancellare la brutta prestazione con la Juventus. Le assenze di Calhanoglu e Acerbi si sono fatte sentire, ma la rosa è ampia e Frattesi nei momenti difficili riesce sempre a farsi trovare nel posto giusto.