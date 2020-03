Tare: “La stagione deve essere completata. Interromperla sarebbe ingiusto”

La Lazio sostiene di volersi giocare il campionato sul campo e al completo viaggia nello stesso senso di marcia. Igli Tare, il direttore sportivo, ha detto: «La stagione deve essere completata. Per rispetto dei morti e per i tifosi. I tempi non sono maturi per decidere se annullare. Il numero di persone infette sta iniziando ad abbassarsi. Interrompere la stagione sarebbe ingiusto».

Il dirigente ha anche aggiunto: «Sembra si stia vivendo un film horror. Sono rimasto senza parole di fronte alle bare che lasciavano Bergamo. All’inizio era stato preso tutto alla leggera. Ora si parla di guerra. Per l’Italia è un disastro». Sul possibile taglio degli stipendi ha sottolineato: «Al momento non ne abbiamo parlato, ma possiamo immaginare che ne parleremo anche noi”.

(Fonte: ansa.it)