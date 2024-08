Taremi ha giocato una buona gara contro il Lecce. L'attaccante iraniano ha tentato anche un gol in rovesciata, che non avrebbe lasciato indifferente San Siro. Contro il Lecce sono arrivati i tre punti. Ecco come Taremi ha analizzato la sua prestazione: "Sono molto felice di essere qui e di essere un giocatore dell'Inter. Soprattutto tutto il supporto da parte di San Siro è stato veramente incredibile per me".

"Cosa mi hanno detto nello spogliatoio? Niente di particolare, tutti i compagni sono venuti da me per aiutarmi in questa prima partita e l'ho apprezzato davvero tanto. Condizione fisica? Dopo la pre-season ho avuto un infortunio e non sono riuscito ad allenarmi. So di non esser ancora al meglio, ma lavoro tanto per esserlo. Per me oggi era molto importante giocare 90 minuti", ha concluso Taremi ai microfoni di Inter TV.