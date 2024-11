Taremi: “E’ tanto che non segno. Ottimo lavoro come squadra ma…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Arsenal, Mehdi Taremi ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "È da tanto tempo che non segno, se riesco a segnare sono contento ma la cosa più importante è vincere la partita. Se sarà sufficiente la prestazione col Venezia? Noi ci alleniamo sempre per vincere la partita e fare del nostro meglio, stasera proveremo a fare la stessa cosa. L'Arsenal ha grandi giocatori. La mia stagione? Essendo all'Inter abbiamo fatto un buon lavoro come squadra, ma la nostra concentrazione deve essere alta fino a fine stagione, siamo in un momento dove non si assegnano coppe, dobbiamo arrivare fino alla fine dando del nostro meglio".