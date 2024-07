L'ex Porto, arrivato a parametro zero e da calciatore extracomunitario all'Inter, proverà quindi a sfruttare le assenze momentanee di Lautaro e Thuram (visti gli impegni con le rispettive nazionali della coppia titolare nerazzurra) per guadagnare sin da subito terreno sui compagni rivali. Quel che però appare certo è che Taremi, cercato la scorsa estate – senza successo – dal Milan, firmerà un biennale da tre milioni netti di euro, con l'opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione, con la convinzione di poter essere fin da subito protagonista. Non un panchinaro di lusso, ma certamente quantomeno un co-titolare, insomma".