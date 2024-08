Mehdi Taremi, alla sua prima da titolare con l'Inter questa sera, ha parlato al triplice fischio ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Sono venuto all'Inter per aiutare la squadra come posso, do sempre del mio meglio in allenamento e in squadra. Qui ci sono tanti giocatori importanti, il mio obiettivo è dare un contributo alla squadra.

Giocare con Lautaro e Thuram? Questa è una domanda per l'allenatore. Io darò sempre il massimo per aiutare la squadra, per tutto il tempo in cui mi manderà in campo. La rovesciata provata? Di solito ci riesco, stavolta non è andata. Andrà meglio la prossima volta. Ho apprezzato l'atteggiamento dei compagni nello spogliatoio, mi hanno aiutato tanto ad inserirmi. Mkhitaryan è quello che mi ha aiutato di più da quando sono arrivato, anche traducendo nei primi allenamenti cosa mi chiedeva il mister in campo e fuori. E' una grande persona".