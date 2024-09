Taremi dietro alla ThuLa, cosa fare al fantacalcio? Prezzo e gestione per l’asta

82 gol e 45 assist in 152 partite nel campionato portoghese con la maglia del Porto, numeri molto importanti a cui vanno sommati i 10 gol e 6 assist in 26 gare di Champions League disputate. In carriera, complessivamente, sono 192 gol e 91 assist in 386 gare, a cui vanno aggiunti i 49 gol in 86 partite con la maglia della nazionale iraniana. Non sarà titolare fisso come detto ma andrà quasi sempre a voto. È un rigorista, anche in nazionale: 54 gol segnati in carriera e 9 errori. È uno specialista, se in campo può essere uno dei giocatori alle spalle della primissima scelta Hakan Calhanoglu dal dischetto. La gerarchia esatta dopo il turco la stabilirà il campo, sicuramente Taremi si candida a essere il vice con questi numeri.