"Nove partite: zero gol e appena un assist. No, l'impatto di Mehdi Taremi sulla Serie A non è stato notevole. L'iraniano sta vivendo un avvio di stagione a due facce. La prima è quella cupa e a secco in campionato, che subentra, si batte ma non riesce a incidere (...). La second versione è un po' meno cupa in versione europea, perché "sbloccata" da un calcio di rigore contro la Stella Rossa e protagonista in Champions League con un 3 su 3 pienissimo. Eppure, Taremi su azione è a secco anche in Europa, mentre in campionato ha regalato all'Inter solo un assist in 9 presenze. Il totale, tra tutte le competizioni, fa 1 gol su rigore e 3 assist in 12 presenze. Poco, per chi in estate avrebbe dovuto rappresentare non solo una valida alternativa in panchina alla Thu-La ma addirittura insidiarne la titolarità.