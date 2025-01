Con molte probabilità, contro il Milan toccherà a loro. E chissà che non possa essere la serata giusta per regalare da protagonisti un trofeo all'Inter e per cambiare una stagione che ha preso, per entrambi, una piega non certo piacevole. Con Thuram fermo ai box, ci sono ottime chance che a guidare l'attacco nerazzurro nella finale della Supercoppa Italiana ci saranno Taremi e Lautaro. Accomunati da un periodo in chiaroscuro, accomunati da una dannata fame di gol. Simone Inzaghi, ovviamente, si aspetta che possano spezzare l'incantesimo, anche per cambiare un trend numerico tutt'altro che lusinghiero. Scrive la Gazzetta dello Sport: