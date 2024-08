"Per calarsi al meglio nella parte e riuscirci nel più breve tempo possibile, Taremi sta provando ad accelerare con le lezioni di italiano: la conoscenza migliora in fretta, entro Natale vuole essere padrone della lingua. Quella dell’Inter, Mehdi ha imparato a padroneggiarla presto: aver lavorato con i nuovi compagni dall’inizio del ritiro lo ha aiutato a capire che cosa Inzaghi si aspetta da lui, gli allenamenti di questi giorni con Thuram potranno migliorare l’intesa con Marcus. Per sapere quello che si aspettano i tifosi nerazzurri venerdì sera, invece, non servono libri: l’atmosfera di San Siro può mandare sotto shock, come ha scritto Taremi sui social, ora tocca a lui ricambiare il favore con i primi gol da interista", sottolinea Gazzetta.