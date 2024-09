Inzaghi vuole il riscatto della ThuLa, quindi per Taremi ci sarà probabilmente spazio a gara in corso e nella sfida di Champions contro la Stella Rossa

Non ci saranno cambi nell'attacco dell'Inter che oggi scenderà in campo a Udine. Inzaghi vuole il riscatto della ThuLa, quindi per Taremi ci sarà probabilmente spazio a gara in corso e nella sfida di Champions contro la Stella Rossa.

"Mehdi Taremi può aspettare. L’iraniano ha già dimostrato di essere più che utile, ma anche lui è alla ricerca del suo primo gol con l’Inter. Magari ci riuscirà martedì contro la Stella Rossa: il piano di Inzaghi, al netto di ciò che potrà accadere oggi, è quello di lanciarlo titolare in Champions. Ma è probabile che già a Udine possa avere spazio nel secondo tempo, cosa invece non accaduta nel derby contro il Milan. Perché è tutto l’attacco dell’Inter che ha bisogno di sbloccarsi. Dopo la sosta, in gol sono andati solamente due esterni, Dumfries e Dimarco. C’è una classifica da sistemare, un Milan da riprendere e Juventus e Napoli da tenere a bada. L’Inter che insegue è un inedito. Come la ThuLa che non segna, del resto", scrive La Gazzetta dello Sport.