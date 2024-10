"Stelle a San Siro. Stelle che tornano a splendere, come l’ispiratissimo Mkitharyan, Lautaro ancora in gol e Calhanoglu. Stelle che in Europa brillano sempre, specialmente Taremi, due assist e un gol su rigore. La Stella Rossa è lontana distanze siderali dall’Inter: il 4-0 finale restituisce un solco che nel primo tempo, però, non s’era visto oltre alla punizione incantevole di Calha. Poi la botta d’orgoglio, i cambi sbagliati dei serbi, e così vanno a segno Arnautovic, Lautaro e Taremi tra le maglie di una difesa spesso improbabile. L’unico attaccante a secco è Thuram perché rimasto in panchina: se fosse entrato, avrebbe banchettato anche lui sui campioni di Serbia. Ma non c’era notte migliore per il turnover. La classifica comincia a farsi interessante, i quattro gol daranno una bella mano. Escluso il Brest a punteggio pieno, se in questa Champions una grande incontra una piccola, la piccola non ha scampo", scrive La Gazzetta dello Sport.