In attesa di indossare la maglia dell'Inter, Mehdi Taremi fa festa con la sua Nazionale: l'attaccante classe '92, che in estate sbarcherà ufficialmente a Milano dopo il mancato rinnovo di contratto con il Porto, è stato il grande protagonista del successo per 2-4 del suo Iran contro Hong Kong, gara di qualificazione al Mondiale 2026. Tre gol e un assist per l'ormai ex bomber del Porto, che ha assicurato al suo Paese il pass per la fase successiva: prima due rigori tra il 12’ e il 34’, poi un destro a giro dal'’interno dell'area di rigore, infine il passaggio smarcante per Azmoun. Sicuramente un bel biglietto da visita in vista dell'inizio della sua avventura in nerazzurro.