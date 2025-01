"Non segnano gli attaccanti, fa niente segnano i difensori. 14 volte in gol in questa stagione, Dumfries già a 5 nessuno in Europa ha questo rendimento. A inizio stagione la difesa era accusata di prendere troppi gol, ma hanno sistemato anche quella questione. E poi segnano, quando gli attaccanti non fanno gol. Inzaghi dorme tranquillo. Gasp? Lo comprendo, ma sono scelte che non hanno portato molto. Gasperini avrà pensato di risparmiare dei giocatori cercando di rimanere attaccata all'Inter in campionato. Non l'ha snobbata ma ha gestito il gruppo. Lautaro? Credo che il voto sia insufficiente, ha avuto 4 palle gol, se non le segni sei Lautaro e non puoi essere sufficiente. Io gli do 5,5".