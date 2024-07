Carlo Mammarella, nuovo direttore sportivo della Ternana, ha parlato dell'interesse per Jan Zuberek e Luca Di Maggio, giovani di proprietà dell'Inter entrati nel mirino del club umbro: "Ci sono delle situazioni che erano state avviate e che stanno andando avanti. Zuberek era forse il più vicino, in fase di chiusura: l'anno scorso ha avuto un problema importante, quindi andava verificato anche l'aspetto fisico. Era un punto interrogativo in quel momento, abbiamo preferito fermare un attimo il tutto.