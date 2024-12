L'attaccante giamaicano sarebbe stato trasportato in elicottero in ospedale. Sui social circolano foto non confermate della sua Ferrari

Redazione1908 7 dicembre 2024 (modifica il 7 dicembre 2024 | 18:26)

"Il West Ham United può confermare che l'attaccante Michail Antonio è rimasto coinvolto oggi in un incidente stradale". Lo scrive il club inglese in un comunicato pubblicato sul suo portale web. "In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto il Club sono rivolti a Michail, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il Club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito", si legge ancora.

L'attaccante giamaicano sarebbe stato trasportato in elicottero in ospedale. Non chiarite ancora le dinamiche del fatto: sui social circolano immagini spaventose non confermate