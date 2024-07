Le parole del tecnico sullo scudetto: "Vedo Inter e Milan in prima fila, Napoli e Juventus in seconda, a seguire le altre"

Intervenuto ai microfoni de La Nuova di Venezia e Mestre, Attilio Tesser, tecnico, ha parlato così della corsa scudetto: "Inter favorita? È così, ma io non vedo tutto questo gap con le altre. Vedo Inter e Milan in prima fila, Napoli e Juventus in seconda, a seguire le altre. Se Conte al Napoli sarà un fattore? Assolutamente sì. Darà stabilità al gruppo, ha già detto come si faranno le cose e tutti lo stanno seguendo.