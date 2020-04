GdS – Roma e Milan pensano a Thauvin. Anche l’Inter in fila per il giocatore?

Florian Thauvin è uno dei nomi sul taccuino di diverse società in giro per l’Europa. La Gazzetta dello Sport spiega la situazione del calciatore del Marsiglia: “Il Valencia sembrava esserci andato su pesantemente la scorsa estate e sembra pronto a riaffacciarsi anche ora, esattamente come anche il Milan negli ultimi mesi ci aveva fatto un pensierino. Ad un certo punto si è parlato anche dell’interesse di Inter e Napoli e magari presto spunterà anche qualche club inglese, seppur dopo l’esperienza di Newcastle il giocatore nel Regno Unito non vorrebbe tornarci. Di certo c’è che finora il d.s. del Marsiglia Zubizarreta non ha ancora chiamato nessuno del suo entourage per il rinnovo del contratto. E questo è un chiaro segnale per il futuro del giocatore. La Roma, intanto, sta cercando di capire se si può infilare in questa situazione di stallo, portando Thauvin all’ombra del Colosseo”.