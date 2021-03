Theo Hernandez: “Inter bella squadra, ma la Juventus è più forte. Non è finita”

L'esterno sinistro del Milan non intende alzare bandiera bianca: "Scudetto? Noi siamo lì e lottiamo sino alla fine"

Theo Hernandez, uno dei punti di forza del Milan di Pioli, in un'intervista concessa a SportWeek ha rilanciato le ambizioni dei rossoneri: "Scudetto? C'è l'Inter, ci siamo noi, la Roma, la Juve. Due anni fa c'era solo la Juve. Noi siamo lì e lottiamo sino alla fine. L'Inter è una bella squadra, ma la Juve è più forte. No, non è finita, è tutto aperto ancora. Abbiamo già visto altre volte la prima fuggire anche con tanti punti di vantaggio, e poi vincere la seconda. Quest'anno non è facile neanche con le piccole, la classifica conta poco. Scegliere tra scudetto, un posto in Champions o l’Europa League? No, voglio tutto".