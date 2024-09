-Vlahovic?

Va servito nella profondità perché ha i tempi giusti ma anche dall'esterno. Ci possiamo arrivare in due modi ad alimentarlo per fargli segnare più gol. Si innervosisce? Sì, sono d'accordo. Sta migliorando tantissimo ed è chiaro che l'attaccante vive per il gol. È normale, ma ci dà tanto in attacco e in difesa, nel gioco. Deve concentrarsi solo sul giocare. Lo vedo bene, è un leader positivo nel gruppo. Aiuta la squadra ed è quello che chiediamo.

-Juve torna in CL e per lei prima volta: come la state vivendo?

Un orgoglio, per tutti noi, giocare in una competizione così importante. Lasciamo indietro la gara di oggi, prendiamo le cose da migliorare e a cui dare continuità. Il PSV domina il gioco, è abituato a giocare, sarà una gara equilibrata. Cercheremo di controllare noi il gioco per poter creare le occasioni a nostro favore.

