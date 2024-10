"Le energie dovranno essere centellinate, per gestire al meglio gli otto giorni che vanno dalla trasferta di Roma alla sfida alla Juventus, passando per la trasferta con lo Young Boys. Inzaghi oggi farà una valutazione complessiva della rosa, ritrovando ad Appiano Lautaro ma pure lo stesso Taremi. E in attacco è logico immaginare che ci saranno rotazioni, specie nelle prime due partite. Thuram e Lautaro verosimilmente non giocheranno entrambe le partite, almeno non dall’inizio. Ecco perché Taremi, ma anche lo stesso Arnautovic, puntano a una maglia da titolare in Champions, lasciando alla ThuLa la vetrina per il campionato", scrive La Gazzetta dello Sport.