Dalla California, dove è ancora in vacanza dopo un'annata importantissima, tra scudetto vinto con l'Inter ed Europeo con la Francia, Marcus Thuram posta le foto dei suoi allenamenti, sui campi dell'Università di Los Angeles, o in spiaggia, e dei suoi momenti di relax. E coinvolge i tifosi nerazzurri che lo stanno aspettando per la nuova stagione. Nei giorni scorsi ha postato le foto in BMX con la maglia di Adriano e ha fatto incetta di like su Instagram.

Stavolta scrive: "Mi sto scaldando". Tanto basta per ricevere gli apprezzamenti dei sostenitori interisti a cui è entrato nel cuore già dopo pochi mesi dal suo approdo a Milano. Non solo per quello che fa sul campo ma anche per come si è ambientato ad Appiano e ha fatto gruppo con i suoi nuovi compagni. "Ci gasi"; "Torna subito che ti aspettiamo", hanno scritto i follower al giocatore atteso in ritiro nei primi giorni di agosto.