Taremi, il gioco imprevedibile di Inzaghi: Thuram, avvio fantastico. E gol arrivano a pioggia

E' certamente lui l'uomo più in forma di questo inizio di stagione dell'Inter. Marcus Thuram, quattro gol in tre partite, è il vero trascinatore nerazzurro, in attesa che carburi anche Lautaro. Due doppiette (nemmeno una la scorsa stagione) e testa nella classifica dei capocannoniere in queste prime tre giornate di campionato. Come sottolinea il Corriere della Sera, sono due i fattori principali alla base di questo avvio fantastico:

"Tikus non aveva mai segnato una doppietta nella sua prima stagione nerazzurra, che pure ha portato 13 gol in campionato (15 in totale): ora ne ha fatte addirittura due in tre partite ed è in fuga alla classifica marcatori nerazzurra, dato che Lautaro non ha ancora segnato".