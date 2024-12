Diletta Leotta ha condotto ieri sera la diretta dei pre partita e post partita di DAZN dallo stadio Meazza dove si è giocata Inter-Como. I nerazzurri hanno vinto due a zero e il gol di Thuram è arrivato nel finale per suggellare una gara un po' particolare, non particolarmente brillante da parte della squadra di Inzaghi, anche grazie all'ottima prestazione degli uomini di Fabregas. In tribuna, per seguire il giocatore francese e una diretta rivale, c'era anche Khéphren, fratello minore dell'attaccante nerazzurro. La sua Juve aveva giocato contro il Monza domenica 22.