"Io capocannoniere? Queste cose non mi interessano, l’importante è solo e soltanto che l’Inter vinca. Dietro questi numeri c’è tanto lavoro, soprattutto in fase realizzativa. Per me fare gol è sempre bello, ma, ripeto, aiutare la squadra viene prima di tutto". Parole e musica di Marcus Thuram rilasciate pochi minuti dopo il triplice fischio di Inter-Torino. Dichiarazioni, quelle dell'attaccante nerazzurro, che certificano maturità e responsabilità nei confronti del gruppo.

Parole che fanno piacere ai tifosi che in questo momento sono preoccupati per la caviglia di Marcus duramente colpita da Maripan. «Fa un po’ male, si è girata un po’ e farò degli esami. Ma adesso, dopo aver vinto, vado in nazionale con la testa leggera». Lo stesso Inzaghi si è poi detto preoccupato perché l’intervento era sul tendine e lo ha fatto sanguinare, non dando per scontato la partenza di Marcus verso la Francia: «Vediamo cosa diranno i medici, nostri e loro…».