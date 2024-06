Marcus Thuram sta giocando da titolare con la Francia la prima gara dell'Europe0 2024 contro l'Austria. La sua prima presenza in questo europeo fa entrare la sua famiglia nella storia della Nazionale francese. Lui e suo papà Lilian (che in Italia ha giocato con le maglie del Parma e della Juve.ndr) sono il primo padre e figlio a giocare un Europeo con i Blues.

I Thuram sono la decima coppia padre-figlio a giocare in Nazionale. Per esempio nell'Olanda hanno giocato papà Crujff e il figlio e nell'Italia di oggi per esempio c'è Chiesa: il papà di Federico, Enrico, ha vestito la maglia azzurra come lui.