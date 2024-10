"Toccherà a Thuram provare a stregare la porta bianconera e a abbattere il muro. Inzaghi lo aveva risparmiato apposta in Svizzera, ma alla fine ha dovuto mettere dentro i titolari per avere ragione dei bernesi. E Marcus ha confermato di essere il cecchino spietato che i nerazzurri amano alla follia. Per lui il derby d’Italia è soprattutto un derby in famiglia. Domenica in tribuna a San Siro ci sarà papà Lilian, che in questi mesi è venuto poco a trovarlo ed è andato invece più spesso a Torino da Khephren, che sta faticando molto di più del fratello maggiore", scrive il Corriere della Sera.