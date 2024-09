Thuram: “Non importa chi fa gol, basta che l’Inter vinca. Voglio diventare molto più bomber”

Nel pre partita del derby tra Inter e Milan, Marcus Thuram ha parlato così a DAZN: “Da piccolo ho giocato con Vieri, ho imparato che la cosa più importante è tirare. Prima del Genoa mi ha detto che avrei fatto doppietta e funziona. Solo Lukaku e Ronaldo hanno fatto gol nei primi 3 derby? Come dico sempre, la cosa più importante è che l’Inter vinca, non importa chi fa gol, ma i tre punti dell’Inter.

Che giocatore sono diventato dopo un anno? Sono arrivato che giocavo come esterno, dovevo adattarmi a un nuovo ruolo con Lautaro, ora sto provando a diventare molto più bomber, essere in area, fare più gol, anche in area. È un lavoro di tutti i giorni, sto provando a fare sempre meglio”.