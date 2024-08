Marcus Thuram è stato una delle più liete sorprese di casa Inter alla sua prima stagione in nerazzurro. Una grande intuizione di Piero Ausilio, ora atteso alla prova del 9 in una stagione che ha il sapore della grande occasione di consacrazione:

"Se non uccide, la serie A fortifica i numeri Nove. È stato il caso di Thuram nell’Inter. Bravo Ausilio, ds nerazzurro, a proporgli in anticipo il ruolo di attaccante, bravo anche il francese (e papà Lilian) a intuire che poteva essere il progetto perfetto per lui perché da punta unica, come dimostra in Nazionale, Marcus fatica di più. E poi giocare vicino a Lautaro agevola qualsiasi attaccante".