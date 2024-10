[...] Se sulla terza rete ci ha messo lo zampino il portiere granata Milinkovic-Savic, nelle prime due invece è tornato a fare centro di testa come gli era già successo al debutto stagionale in casa del Genoa. A Marassi l'assist era stato di Barella, stavolta ha sfruttato i passaggi decisivi di Acerbi e Bastoni per svettare più in alto di tutti. L'ultimo interista a mettere a referto due inzuccate vincenti, nella stessa partita di Serie A, era stato Icardi nel 2017 contro l'Atalanta".

Le richieste di Inzaghi e il lavoro ad Appiano

"I tre gol di ieri sono anche il frutto del lavoro svolto nelle ultime settimane ad Appiano, dove Inzaghi ha chiesto alla punta francese di rimanere maggiormente vicino alla porta avversaria, entrando a ripetizione in area per sorprendere i difensori. I gol contro il Torino, soprattutto per la dinamica, sono la prova lampante che gli esperimenti hanno funzionato. Dal punto di vista fisico Thuram ha confermato ancora una volta la sua ottima condizione, avendo usufruito in settimana delle rotazioni in Champions che gli hanno permesso di ricaricare le batterie. Contro il Torino è sceso in campo avvelenato, non a caso è entrato anche nell'azione che in avvio di gara ha portato all'espulsione di Maripan, e il minutaggio è servito poi a ritrovare il giusto feeling con Lautaro, con cui nella scorsa stagione aveva formato una coppia formidabile".