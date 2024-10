Le parole di Thuram dopo Inter-Torino 3-2, match valido per la 7° giornata deciso dalla tripletta del francese

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter sul Torino per 3-2, Marcus Thuram ha parlato così del match:

"Era 2-3 partite che non segnavo, l'importante era la vittoria della squadra. Stasera abbiamo fatto bene, ogni partita in Serie A è difficile, abbiamo tante partite, una grande rosa con 3-4 giocatori nuovi, proveremo sempre a fare meglio. Capocannoniere? Queste cose non mi interessano, l'importante è che l'Inter vinca"