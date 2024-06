Times – Il City si prepara a far causa alla Premier per questioni finanziarie

Il Manchester City sta per intraprendere un'azione legale contro la Premier League. Lo scrive il Times sottolineando che il club vuole fare causa alla lega inglese per porre fine alle regole dell'ATP, Associated Party Transaction. Sono le regole che riguardano gli accordi commerciali e di sponsorizzazione con società possedute o collegate a proprietari dello stesso club.

"Allo stato attuale, tali regole impongono che tali transazioni debbano essere valutate in modo indipendente per avere un valore equo di mercato. Ma il City ritiene che queste regole siano illegali ed è pronto a chiedere un risarcimento danni per le entrate perse a causa dei limiti imposti da queste regole", spiegano in Inghilterra.