Tiribocchi: “Milan e Inter hanno qualcosa in più, ma occhio al Napoli e a …”

L'ex attaccante promuove le due formazioni milanesi, indicandole come le favorite per la conquista del titolo

Simone Tiribocchi, ex attaccante e oggi commentatore di DAZN, ai microfoni di Milan News ha detto la sua sulle favorite per lo scudetto: "Milan e Inter hanno qualcosa in più delle altre? Complessivamente sì, ma occhio anche al Napoli perché sembrava più distante settimane fa. Un po' più sotto le milanesi metto gli azzurri, la Juventus e la Roma".