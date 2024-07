Svincolatosi dall'Inter, Stefano Sensi è ora alla ricerca di una nuova sistemazione: questa può essere il Monza, squadra in cui ha già militato nella stagione 2022/23. Le parti sono in fase di trattativa e intanto, riporta TMW, "Galliani darà a Sensi la possibilità di allenarsi con la squadra, visto anche l’ottimo rapporto tra lo stesso giocatore e i suoi ex compagni. Ora tornerà in Brianza, almeno per gli allenamenti, in attesa che il club biancorosso lo convinca a sposare il progetto affidato ad Alessandro Nesta".