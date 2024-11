L'Inter attende il rientro di tutti i nazionali, in particolare di Calhanoglu . Il problema muscolare avuto con la nazionale turca non sembra grave, ma al rientro verrà sottoposto a ulteriori accertamenti. Inzaghi, molto probabilmente, non lo rischierà sabato con il Verona.

"Ieri contro il Montenegro in Nations League Hakan Calhanoglu non era neanche in panchina accanto al suo c.t. Vincenzo Montella. Il turco leggermente infortunato (di nuovo) agli adduttori della coscia sinistra, che si è impuntato pur di restare con i connazionali da bravo “capitano non giocatore”, già da oggi sarà a Milano dove si sottoporrà subito agli esami del caso. Non solo, compatibilmente con i tempi, lo attendono pure ad Appiano, dove il resto dei compagni si allena di pomeriggio. Per lui inizierà comunque una attenta operazione di recupero, finalizzata ad averlo al top o in Champions col Lipsia martedì. Il punto di partenza, intanto, è il risultato dei primi esami a caldo, dopo il fastidio avvertito con il Galles. Avevano tranquillizzato tutti sul rischio di una vera, pericolosa ricaduta, ma ora lo staff medico nerazzurro vuole una definitiva conferma. Intanto ieri alla Pinetina, oltre ai continui miglioramenti di Carlos Augusto, si è rivisto il blocco italo-francese: dopo essere stati rivali a San Siro per una sera, risate tra Thuram e Pavard da un lato, Dimarco, Barella, Frattesi e Bastoni dall’altra", scrive La Gazzetta dello Sport.