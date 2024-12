Il giovane non è più in terapia intensiva all'ospedale Careggi ma sta meglio e ha chiesto alla squadra di giocare

Torna in campo stasera la Fiorentina dopo i 17' della gara con l'Inter, interrotta per i noti problemi a Bove. I viola, anche per volere del giovane centrocampista che guarderà la gara dall'ospedale, affronteranno stasera l'Empoli negli ottavi di Coppa Italia. Squadre in campo dalle 21: c'è tempo quindi per un salto dagli spalti al ragazzo che spera di tornare presto in campo. "Forza Edo", recita lo striscione catturato anche dai canali social del club viola.