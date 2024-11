L’attesa è finita, finalmente torna Radio Nerazzurra e non sarà più “solo” una radio, ma un vero e proprio “bar sport interista”. Come annunciato a dicembre 2023 l’emittente ha impiegato questi mesi per ripensarsi e rinnovarsi ed oggi riparte con molti più strumenti a disposizione e l’ambizione di diventare la casa dei 55 milioni di interisti in tutto il mondo e gli oltre 5 milioni che risiedono in Italia. L’idea è quella di essere il luogo fisico e digitale che manca: una casa dei tifosi interisti in cui incontrarsi, informarsi, discutere, sfogarsi e gioire insieme per la stessa squadra. Un luogo dove incontrare chi ha la stessa passione per i colori nerazzurri.