Il giocatore che ogni allenatore vorrebbe

Ma chi è Thomas Berenbruch? E come gioca? Gli appassionati di calcio giovanile conoscono già da tempo la risposta a queste domande. La verità è che per descrivere questo talentuoso centrocampista basterebbe una semplice frase: è il prototipo del giocatore che ogni allenatore vorrebbe. Nato esterno offensivo, Berenbruch si è trasformato in una mezz'ala moderna, che abbina qualità e quantità: mancino, dotato di una grande visione di gioco e di un'ottima tecnica di base, garantisce appoggio agli attaccanti in fase offensiva ed equilibrio in fase di contenimento. Al suo bagaglio personale aggiunge un buonissimo tiro (per informazioni, andare a rivedere il gol segnato contro il Manchester City in Youth League) e dei polmoni da maratoneta. Piedi da trequartista e attitudine da primo dei gregari: un esempio per i compagni, un regalo per gli allenatori.