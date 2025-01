Il problema è che su ogni cosa si boccia, si esalta, si dice tutto su un micro fattore che decide tutta la carriera di un giocatore. È un secondo, secondo me no, Asllani è un buon giocatore, non è Calhanoglu e torniamo al discorso: il turnover non esiste? Ma quali due squadre? Ma quando mai? Prendiamo le alternative top: Bisseck non è Pavard, Frattesi non è Barella, Carlos Augusto non è Dimarco, Zielinski non è Mkhitaryan e Taremi non è né Lautaro né Thuram. Finito. Non c'è storia. Dicono 'quando Inzaghi fa i cambi peggiora'. E te credo"