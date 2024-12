L'esterno sinistro dell'Inter si è confermato anche quest'anno come uno dei migliori interpreti del suo ruolo

Riccardo Trevisani, nel corso dell'ultima puntata di Fontana di Trevi, ha scelto di votare Federico Dimarco come miglior difensore del 2024: "Dimarco è un giocatore che ha avuto una crescita esponenziale. È passato da non poter entrare ad Appiano Gentile secondo qualcuno a essere un giocatore che invidiano sia le Nazionali quando gioca con l'Italia, sia le squadre di club quando l'Inter gira per il mondo.