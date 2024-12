Riccardo Trevisani, ospite a Pressing, commenta così l'esonero di Paulo Fonseca da parte del Milan: "Ci vuole rispetto per l'uomo perché è andato avanti con le sue idee, non ha cambiato sistema di gioco, è voluto andare dritto contro un muro con grande dignità secondo me, sbagliando su tantissime cose, nella gestione dei giocatori, in alcune cose tattiche, però non ha voluto cambiare. L'ho trovata una cosa molto migliore di tanti allenatori che a volte per accontentare il contorno cambiano, mettono la difesa a tre, si chiudono, provano a fare delle cose diverse. Lui è rimasto con le sue idee, ma l'errore della società non è oggi. L'errore è stato fatto a maggio. In questa trasmissione l'abbiamo detto, segnatamente una persona, io, che era una scelta completamente sbagliata, era il 29 maggio se ricordo bene la data, di prendere questo allenatore che ha sempre avuto questi problemi.