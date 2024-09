Riccardo Trevisani, ospite di Sport Mediaset, ha parlato dei verdetti dell'ultimo weekend di campionato. Questo il suo pensiero in particolare a proposito del Napoli che ha scavalcato l'Inter e dei nerazzurri: "Alla quarta giornata forse non me l'aspettavo, soprattutto dopo la drammatica partenza di Verona. Il Napoli ha preso il miglior allenatore tra quelli disponibili, creando una struttura per dimenticare la vecchia stagione. Il grande vantaggio è non avere le coppe, è in una bellissima situazione il Napoli oggi.