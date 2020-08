Riccardo Trevisani, ospite di Sky Sport, “E’ una partita che se fosse finita 5-1 per l’Inter non ci sarebbe stato nulla da dire. Bisogna però migliorare proprio su questo: il non aver ucciso la gara. Il Bayer è una squadra che concede 7-8 palle gol, non tutte le squadre rimaste ora in lizza ti concedono altrettanto”.