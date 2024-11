Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani , giornalista, ha parlato così del momento di Lautaro Martinez con l'Inter: "Problema Lautaro? Anche Thuram non è in buon momento, ha fatto una partita terribile col Venezia, ha riposato mercoledì e non ha fatto bene col Napoli. Ma domenica non ha giocato bene nessuno degli attaccanti.

Non c'è un caso Lautaro, sta facendo molto peggio dell'anno scorso: i giocatori poi partono e magari lui fa tre doppiette di fila e lo troviamo capocannoniere. Io non ritengo che sia Lewandowski o Benzema, ma penso ci sia un'eccessiva preoccupazione appena un attaccante non segna per due partite. Lui fa l'attaccante, gli arriva la palla forse 10 volte a partita: e se non fanno gol prendono 5. Lautaro è diverso da Lukaku: lui va a fare i suoi corpo a corpo e li perde tutti. Quando c'è una grande partita Hien se l'è magnato, Bremer se l'è magnato, Acerbi non fa storia, si magna pure Haaland".