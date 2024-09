Riccardo Trevisani, presente negli studi di Sport Mediaset, ha commentato l'exploit dell'Inter contro l'Atalanta nel match di venerdì sera al Meazza. Queste le considerazioni sui nerazzurri che sono tornati in vetta anche grazie al pareggio della Juventus con la Roma in posticipo:

"Inter formidabile, quella che gioca meglio in Italia e tra quelle che giocano meglio in Europa. L'Inter è una poesia in movimento, bellissima da vedere. L'Atalanta è in difficoltà, ma sei mesi fa era già stata a San Siro e sempre 4-0 è finita. L'Inter quando è in giornata disintegra l'avversario".